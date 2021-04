Moelooja Liisi Eesmaa avaldab, miks ta ise ilmselt mitte kunagi lasteriideid disainima ei hakka

“Kuu esimesel eluaastal mängisin peas mõttega, et looks mingi ekstra funky lastekollektsiooni, kuid siis kerkis minu ette eetiline dilemma. Nimelt on lasteriideid maailmas juba nii palju ja see on väga suur probleem. Toimub jõhker ületootmine! Mentaliteet on pigem uusi asju osta kui taaskasutada. Mänguasjadega on olukord veel hullem,” mõtiskleb ta.