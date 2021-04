KUULA | Näitleja Merle Palmiste: see on ilu vaenlane number üks!

„Arvan, et kõige tähtsam on iseendaga hästi läbi saada ja leida seesmine tasakaal. Enesetunne on kõige tähtsam,” alustab Merle Palmiste. „Mis puudutab tervislikku toitumist ja muud nimetatut, siis – eks ma olen ka kirglik inimene –, kui ma võtaksin selle kõik ette... siis seal on oht, et see tekitab tohutult stressi. Ilu vaenlane number üks on stress.”

Kui eeskujulikud näonaha eest hoolitsejad saatekülalised on? Merle ütleb, et ta on väga järjepidev ja seda juba aastaid. „Igal hommikul ja õhtul puhastan ning kreemitan näonahka. See on nagu hambapesu.”

Mille järgi valib tuntud näitleja näohooldusvahendeid? „Pead vaatama, mis su näonahale sobib. Nooremana oli mul väga tundlik nahk, nüüd kasutan pigem kuivale ja tundlikule nahale mõeldud tooteid.” Merle lisab, et ta on ka agar erinevate uute ja innovaatiliste toodete kasutaja ning katsetaja.

Kaide Gulua ütleb, et ka temagi on kirglik näonaha eest hoolitseja ja uudishimulik eri brändide toodete katsetaja – ühelt poolt naiselikust huvist, teisalt ka sellest, et tema töö on seotud nahahooldusvahenditega. Podcast'is tuvustab ta põhjalikult ka isiklikku välja kujunenud nahahooldusrutiini ja muide, üks naise nutikatest nippidest on igahommikune näopesu jääkülma veega!

Lisaks tuleb saates juttu ka tegevustest, mis nahka tugevalt kahjustavad. „Suitsetamine on nahale nagu mõrv,” ütleb Kaide. „Inimesed, kes suitsetavad, võivad 50-aastaselt välja näha viis või isegi kümme aastat vanemad...”

Kuula podcast’i ja saa veel teada, millised olid saatekülaliste esimesed ilukogemused ja -vahendid ning milliseid tooteid nad nüüd ise kasutavad; mis on nende lemmikud iluvõtted; milliseid (koduseid) iluprotseduure nad enim naudivad ning milliseid koostisosi võiksid iluvahendite pakenditelt otsida need 50. sünnipäeva lähedal olevad naised, kelle jume on tuhmunud ja nahal leidub ebaühtlusi ja/või kelle näonahk vajab kevade saabudes mõnusat annust lisaturgutust.