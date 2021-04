Juuksed lõpetasid ühel hetkel kasvamise? Üllatav, aga põhjus võib peituda sinu lemmiksoengus

Kõrgesse soengusse seatud juuksed näevad pidulikel üritustel elegantsed välja, aga tavaliselt tähendab kõrge hobusesaba või krunn ka pingule tõmmatud juukseid. Ühel hetkel võib isegi pea hakata valutama, sest nahk on liiga pinges. Kahjustada saavad ka juuksenääpsud, mis tõmbab kriipsu peale sinu unistusele pikkadest kiharatest.

Sassis krunn uneajal

Paljud naised armastavad enne magamaminekut sättida oma juuksed sassis krunni, sest esiteks ei jää need siis magamise ajal ebamugavalt külje alla ja teiseks saab hommikul rõõmustada laineliste lokkide üle. Kuid on oht, et krunnisoeng kisub magamise ajal liigselt juukseid ja seetõttu ei saa need pikemaks kasvada.

Soengud märgade juustega

Mõnikord on peale juustepesu väga kiire ja sassis, märg hobusesaba tundub hea lahendusena. Mis juhtub siis, kui sa hiljem patsikummi eemaldad? Selle küljes on palju juuksekarvu, sest märjad juuksed murduvad kergemini kui kuivanud juuksed.

Punutised

Ilusad patsipunutised on väga mugavad, sest need püsivad pikalt kenana, ehk nendega saab tihtipeale lausa mitu päeva olla. Küll aga võib tihe punutiste kandmine viia lõpuks alopeetsiani, haiguseni, kus juuksed hakkavad peast välja langema. Punutiste ajal on peanahk kogu aeg pinges ja karvanääpsud saavad aegamööda kahjustada.

Soeng, kus osa juukseid on üles sätitud

Tead ju küll, et mõnikord lihtsalt ei piisa lokkidest, hobusesabast või niisama sirgetest juustest? Tahaks teistsugust, erilist soengut. Selle saavutamiseks sätivad naised hoolikalt kindla osa oma juustest pealaele ja tavaliselt lastakse ka korralikult juukselakki, et tulemus püsiks terve õhtu laitmatu. Kuid ka see kahjustab juukseid, ja mitte vähe.

Sirgendatud juuksed

Kui sa oled üks neist, kes ei ole üldse rahul oma loomulike lokkidega ja sirgendad seetõttu igapäevaselt juukseid, võid varsti silmitsi seista sellega, et su juuksed on nii kahjustatud, et ei kasvagi enam edasi. Igapäevaselt ei tohiks kindlasti oma juukseid sirgendada.

Juuksepikendused