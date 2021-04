Kõht on kogu aeg punnis? VIIS väärtuslikku nõuannet sellest vabanemiseks

Me elame ajastul, kus vähesed meist käivad tualetis või jalutuskäigul ilma telefonita. Täpselt sama kehtib ka söömise kohta. Millal sina viimati rahulikult niimoodi lõunasööki sõid, et sa ei vastanud samal ajal meilidele, ei vaadanud sarja või ei löönud aega surnuks Instagramis? Kui sa pead selle üle pikemalt järele mõtlema, vajad kindlasti nutipaastu. Rahulikus keskkonnas mälub inimene pikemalt, tema vaimne seisund on stabiilne ja juba need kaks tegurit aitavad kaasa seedeprotsessi paranemisele.