Voodielu on alla käinud? VIIS toitu, mis sellele taas hoo sisse lükkavad

Roosad puu- ja köögiviljad

Kui varem arvati, et šokolaad on see tõeline afrodisiaakum, siis nüüd on teadlased kindlaks teinud, et arbuus ja peet sisaldavad aineid, mis tõstavad libiidot. Arbuus sisaldab näiteks lükopeeni ja beetakaroteeni, aineid, millel on meie veresoontele väidetavalt sarnane mõju nagu Viagral.

Seega, mehed — kui meheau on teid viimasel ajal alt vedanud, siis ärge haarake esimeses hädas tableti järele, proovige end ergutada pigem arbuusi või peediga.

Tumerohelised köögiviljad

Keskmiselt üks naine neljast kannatab rauapuuduse või aneemia käes ja see mõjutab loomulikult ka seksiisu. Kui rauatase on kehas madal, on inimene väsinud ja jõuetu ning seks on tihtipeale viimane asi, millele mõelda jõutakse.

Et ennast turgutada, tasub igapäevaselt süüa tumerohelisi köögivilju — spinatit, brokolit, lehtkapsast ja rohelisi ube. Raud on oluline ka selleks, et neurotransmitterid oleksid kehas tasakaalus — see parandab inimese üldist heaolu, ehk on omakorda oluline ka hea seksuaalelu tagamise jaoks.

Mereannid

Mereannid on küll kallid, aga vahel harva saab neid siiski lubada.

Mereannid on hea valguallikas. Kalad, karbid, merevetikad ja koorikloomad sisaldavad joodi, olulist elementi kilpnäärme talitluses. Kui kilpnääre ei tooda piisavalt hormoone, kogeb inimene väsimust ja halveneb seksuaaltung ning tekib raskusi nii erutumise (vaimse ja füüsilisega) kui erektsiooniga.

Küüslauk ja sibul

Hingeõhku need seksikaks ei muuda, seksiisu tõstavad aga teadupärast küll. Sibul ja küüslauk sisaldavad nimelt allitsiini, bioaktiivset ühendit, mis mõjutab artereid, mis tagavad piisava verevoolu vaagnapiirkonda. Piisav verevool selles piirkonnas on vajalik nii meeste kui naiste jaoks, sest muidu on erutumine ja vahekorras olemine praktiliselt võimatu.

Kõrvitsaseemned