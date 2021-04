Looduses jalutades hoia silmad lahti! Eestis leidub ravimtaimi, millega nahka kreemide asemel ravida

Kevad on üks ilusamaid aastaaegu — uute alguste aeg. Loodus hakkab tasapisi tärkama ja meie ka. Päevad muutuvad üha pikemaks ja esimesed taimed tulevad tervitama. Herbazeni looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik sõnab, et rohelised noored taimed on väga toitaineterikkad, sest neil on sees jõud pinnasest tärkamiseks.