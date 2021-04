Miks söövad jaapanlased põrandal istudes? Sel on mitu huvitavat põhjust

Ehkki meile võib tunduda, et tooli peal istumine on mõnus ja mugav, siis meie organismile see nii hästi ei mõju. Jaapanis istutakse pigem põrandal, eriti söömise ajal. Põrandal söömine on seal levinud ka isegi viietärni restoranides. Miks nii? Kuidas põrandal istumine söömise ajal tervisele hästi saab mõjuda?