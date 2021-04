KLÕPS | Rihanna kandis moemaailma üht popimat ja tagaotsitumat käekotti

Nimelt lõid kaks brändi 2019. aastal käed ja koostöös valmisid luksuslikud nahast Superstari ketsid koos Prada kuulsa käekotiga, mille esimene mudel jõudis müügile 2000. aastal, kuid nüüd sai see sportlikuma väljanägemise. Tossud ja käekott paisati müügile komplektina, mis maksis üle 3000 USA dollari ja mida said osta vaid 700 õnnelikku.

Vaatamata sellele, et komplekt müüs kiiresti poodidest välja, pole ime, et Rihanna on sellele käed külge saanud. Tegemist on veel ühe esemega tema juba kasvavas eriliste leidude nimekirjas. Hiljuti kandis ta näiteks Tom Fordi-ajastu Gucci teksapükse ja Chaneli vintaažarhiivi tviidmantlit. Miks ei peaks tema garderoobis olema siis ka kõige tahetumat spordirõivaste koostöö käekotti?