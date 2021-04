FOTOD | Just selline näeb välja tänavune Tokyo olümpiamängude erikollektsioon, mis jõuab ka kõigi Eesti olümpialaste selga

„Montoni olümpiakollektsioon, mida Eesti olümpiakoondis uhkusega Tokyos kannab, on sel korral inspireeritud metsamotiivist, mis on eestlastele teadagi südamelähedane. Eesti on ju kord juba metsarikas maa — üle poole meie maismaast on kaetud metsaga,“ kiidab kollektsiooni EOK president Urmas Sõõrumaa.