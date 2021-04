FOTOD | Karin Raski kevadsuvine kollektsioon annab uue hingamise sitsikangale

Eeltöö kollektsiooniga algas eelmise aasta sügisel, samaaegselt Karin Raski brändi sünniga. Disainer tegi üleskutse inimestele endaga ühendust võtma, kui nendel on koju seisma jäänud vanu kangaid, mis pärinevad näiteks emadelt või vanaemadelt aastakümnete tagusest ajast. Nii sai kokku kogutud materjal, millele anda teine elu. „Lahkete inimeste hulk oli ootamatult suur. Hetkel on mul stuudios omamoodi kangauputus,” muigab Karin Rask. „Siiski suurem osa on juba kasutatud ja saanud teenitud koha praeguses kollektsioonis.”