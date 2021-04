VIDEO | 5 lugu värskest Anne & Stiilist, mida sa kindlasti lugema peaksid

Nagu kaanekirigi ütleb, on Eesti kõige tuntum tüdrukutebänd tagasi ja loos räägivad naised, kuidas teeb bänd comeback’i, kus nii mõnelgi neist on kodus vaid mõnekuused beebid ja kui bändi liikmed elavad mööda maailma laiali. Lisaks kõigele on ka veel pandeemiaaeg! Aga nad suudavad ja saavad sellega hakkama; olen kindel, et varsti kuuleme me neist veel ja veel!

2. Kas olete märganud, et Annes & Stiilis on uus kolumnist?

Aprillinumbris ilmus Justin Petrone esimene kolumn, mis räägib — loomulikult naistest! Justin kirjutab haaravalt ühest naisest, keda ta enam peast välja ei saa ja ka sellest, et miks mõned naised hoiavad oma eksi läheduses ka siis, kui nad on tegelikult juba uues suhtes.

3. Kevad on aeg, mil me kõik tahame ja soovime end rohkem liigutada. Kui meie vanemtoimetaja Eve Kallaste avastas, et ta ei ole 10 aastat trenni teinud ega jõua treppidest enam isegi neljandale korrusele minna, võttis ta plaaniks kodus võimlema hakata. Artiklist saab meeleoluka ülevaate, kuidas tal läks.

4. Mis asjad on kuupüksid? Meie kaasautor Britt Ernewein avastas ja proovis järele — soovitan teilegi!

5. Kuigi paljud meist on viimase aasta veetnud kodus (tõenäoliselt dressides või mõnes muus mugavas riietuses), siis moemaailmas vahelduvad trendid endiselt. Meie moetoimetaja Karolin Kuusik on kokku pannud põneva moetesti, et iga lugeja saaks sellele kevadele veidi värskemalt ja moodsamalt vastu minna.

Ajakirjas on tegelikult veel palju põnevaid teemasid ja huvitavaid persoone! Mõnusat lugemist!