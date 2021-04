15 aastat pulmalilledega tegelenud õed avaldavad, millised trendid on praegu popid ja millised ammu moest väljas

Õdede Anu Uibo ja Aire Reenumägi ettevõtte Pulmalill OÜ põhitegevus on juba ligi 15 aastat olnud pulmade dekoreerimine. Õed ütlevad, et 15 aasta jooksul on n-ö pulmaturg positiivselt muutunud: populaarsest roosipallist on saanud vabas ja looduslikus vormis bohokimp, klassikalist must be autokaunistust kohtab harva, noorpaarid on väga loomingulised ja abielusid sõlmitakse üha enam looduskaunites kohtades.