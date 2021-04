Kõik aknad avali

Mul pole elu sees nii palju külalisi käinud kui viimase aasta jooksul. Lihast ja luust inimesi on läbi astunud muidugi suur null, aga ekraani kaudu on visiite tehtud rekordarv: kallid kolleegid, sugulased, sõbrad, lapse õpetaja, vähemalt üks minister, peretuttav (keda ma pole 30 aastat näinud), treener, kaks setti üli­õpilasi ja nende mentoreid, töövari, semud maailma­parandajad, hunnik juriste, mõned ehitajad, teadlased, äritegelased, aja­kirjanikud jne. Digimaailmas on segunenud pere- ja tööelu.