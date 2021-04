Veel üks armastatud meestegelane kinnitas, et naaseb seriaali "Seks ja linn" järjes ja see võib nii mõndagi põnevamaks muuta

"Ma osalen sarjas," avaldas ta Page Sixile, lisades, et on ise samuti väga põnevil. "Ma arvan, et olen päris mitmes episoodis."

Viimane kord, kui sarja vaatajad Carrie mööblidisainerist ekskihlatut nägid, oli siis, kui endine paar kohtus hetkeks Abu Dhabis "Seks ja linna" teises films.

See, kas Mr. Big, kellega Carrie lõpuks abiellus, uutes osades kaasa teeb, on hetkel veel selgusetu. Tema rollis mänginud näitleja Chris Noth on kommenteerinud teemat vaid pealiskaudselt. "Kõik muutub - samuti teadaanded ajalehtedes," vastas ta ühele fännile, kes temalt seda sotsiaalmeedia vahendusel uuris.

Ainus meesnäitleja, kes lisaks Johnile on oma osalemist kinnitanud, on Miranda kauaaegne armastus, Steve Brady. "Ma olen üsna kindel. Nad on mulle helistanud. Nad on olnud suurepärased ja olen väga põnevil, et näen taas preili Cynthia Nixonit Miranda rollis ja samuti nende poega Brady't," kommenteeris näitleja David Eigenberg.

Pole veel päris kindel, millal seriaal "And Just Like That..." teleekraanidele jõuab ehk fännid peavad veel ootama, et näha, kuidas Carrie ja Aidani jaoks asjad arenevad.