Magad öösel püksikud jalas? Günekoloogid selgitavad, kas seda ikka tasub teha

Nimelt soovitab naistearst hea tervise nimel magada igasuguste riieteta ja muidugi puhaste voodilinade vahel. Kui see sulle ei sobi, soovitab ta kanda puuvillast aluspesu sünteetilisest kangast püksikute asemel, sest puuvill on kõige hingavam materjal. Teised kangad võivad niiskust kinni hoida, mis on suurepärane bakterite vohamiseks ja seenhaiguste tekkeks.