Üllatuslikud kõrvalmõjud ehk mis juhtub su kehaga, kui istud pidevalt jalg üle põlve

Rüht läheb paigast

Jälgi end järgmisel korral, kui jala üle põlve paned. Kui sa enne istusid sirgelt, siis nüüd vajud veidi ettepoole ja see ei mõju sinu seljale ega seedesüsteemile just hästi.

Suureneb oht veenilaiendite tekkeks

Pidevalt jalg üle põlve istudes on paratamatult surve ühel jalal suurem kui teine ja ühel hetkel võivad seetõttu tekkida veenilaiendid. Lisaks sellele, et need ei ole just kõige ilusamad moodustised kehal, on ka suurem oht vereklompide tekkeks.

Puusa- ja seljavalud

Need valud ei teki muidugi kohe, vaid arenevad välja pigem aastatega. Jalg üle põlve istuda on mugav, aga selg on ebaloomulikus asendis ehk närvid saavad pikapeale veidi kahjustada.

Vererõhk tõuseb

Oled sa märganud, et vererõhku mõõtes on sul kästud sirgelt istuda, jalad sirgelt maas? Kui sa istud jalg üle põlve, tõuseb vererõhk, sest veresooned ahenevad sellises asendis.

Liigne surve peroneaalnärvil

Põlve taga asub peroneaalnärv, tänu mille toimimisele tunneme me oma jalgu. Kui pikalt istuda ristatud jalgadega või jalg üle põlve, avaldad liigset survet sellele närvile. Oled ju isegi tundnud mõnikord püsti tõustes, nagu üks jalg oleks täiesti surnud?

Sperma tootlikkus võib väheneda

Ehkki jalg üle põlve istumine on pigem naiste lemmikasend, eelistavad sellises asendis istuda ka osad mehed. See aga võib hakata ühel hetkel pärssima sperma tootlikkust.

Jalakrambid ja paistetus

See on levinud probleem rasedate naiste seas. Kui liiga kaua niimoodi istuda, võivad jalad vähese verevarustuse tõttu minna kas paiste või tekivad jalakrambid.

Mõjub selgroolülile halvasti

Kes kogeb pidevalt seljaprobleeme, ei peaks üldse istuma jalg üle põlve. Kui see on siiski su lemmikasend, peaksid tegema regulaarselt seljalihaste harjutusi.

Võimalikud hingamisraskused