Selja paljastamine on tõeliselt piinlik, sest su nahka katavad punnikesed? Lahendus on olemas

"Minu seljal on olnud punnikesed juba teismeeast saadik," avaldab 30aastane Merit*. "Kuigi aastatega on tulnud enesekindlus ja üritan kehapositiivsena võtta enda nahka sellisena nagu see on, siis olgem ausad, ka mina tahaksin kanda selga paljastavaid kleite ja suvel end bikiinides hästi tunda, ilma et peaks pidevalt muretsema, kas keegi jääb mu seljal olevad punnikesi jõllitama."

Merit tunnistab, et on proovinud kõike, nii nahaarsti soovitatud ravi, jookseb peale trenni kohe duši alla ja ei kanna liiga sünteetilisi rõivaid, aga miski ei toimi. "Eks aeg-ajalt läheb pilt paremaks, eriti suvel, kui selja pruuniks päevitan, aga talvisel ajal on mure taas tagasi," nendib ta. "Ebakindlus, mis seeläbi tekib, on näiteks mõjutanud ka mu suhteid. Esimest korda praeguse elukaaslasega magamistuppa minnes ei julgenud ma alasti olles talle selga keerata ja koos ka duši all käia. Tänaseks ta on probleemist muidugi teadlik."

Kuidas saaks Merit punnidest vabaks?