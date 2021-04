Ettevaatust, kui sööd hommikusööki peale seda kellaaega suureneb diabeeti haigestumise risk

Ühe uuringu läbiviijatest, dr. Mariam Alli sõnul on neil inimestel, kes alustavad oma päeva varajase hommikusöögiga, madalam veresuhkru tase ja väikesem insuliiniresistentsus kui neil, kes on harjunud oma hommikusööki sööma hiljem või kes jätavad selle sootuks vahele.

Selgus, et vahelduv paastumine või söömine iga päev piiratud kümnetunnise või isegi vähema aja jooksul on seotud suurema insuliiniresistentsusega, mis tähendab, et paastuvad inimesed reageerivad vähem veresuhkrut reguleerivale hormoonile. Need leiud on vastupidised varasemate uuringute tulemustele, mis näitasid, et tühi kõht võib parandada insuliinitundlikkust.