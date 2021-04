FOTOD | Tuntud rõivadisainer Vivienne Westwood avaldas huvitava asja, mida ta teeks siis, kui ta poleks moelooja

Dame Vivienne Isabel Westwood sündis 8. aprillil 1941. aastal Inglismaal Tintwistle’i külas. 17-aastaselt kolis ta perega Londonisse ja hakkas seal kunsti õppima. Sellest ei saanud siiski asja ning ta lahkus pärast esimest semestrit. Vabrikus töötamise kõrvalt õppis Westwood hoopis õpetajaks, kellena ta ka viivukese töötas.

1961. aastal tutvus Vivienne Derek Westwoodiga, kellega ta ka abiellus, kuid neli aastat hiljem see abielu purunes. „Sain aru, et see on puhas jama. Ma pidin maailma avastama, pidin välja pääsema,” selgitas Westwood Lorna Duckeri dokumentaalfilmis „Westwood: punkar, ikoon, aktivist”. Seda ta tegigi, aga peagi tuli tema ellu bändi Sex Pistols mänedžer Malcolm McLaren, kellega Westwood peagi abiellus.

Mässumeelne mood

1971. aastal avasid nad esimese poe nimega Let It Rock, kus müüdi vinüülplaate ja rõivaid. Aasta hiljem sai pood uue nime Too Fast to Live, Too Young to Die ja seal hakati müüma mootorratturitest inspireeritud nahkseid rõivaid. Mõni aasta hiljem võeti kasutusele provokatiivne nimi SEX ja keskenduti fetišitest inspireeritud moele. 1976. aastal anti poele nimi Seditionaries ja hakati müüma riideid, mis peegeldasid isetegemise põhimõtet: katkised T-särgid, millele oli „maalitud” mitmesuguseid lauseid, ruudulised nahkrihmadega kaunistatud püksid ja augulised kudumid. „Iga kord, kui vahetasime poe nime, vahetasime riided välja. Nagu oleks iga kord teinud uue kollektsiooni,” selgitas Westwood.