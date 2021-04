Vähem kui nädal peale abikaasa matuseid tähistab kuninganna Elizabeth II oma 95. sünnipäeva, kuid sel aastal vähe teisiti kui varem

Siiski, vaatamata sellele, et kuninganna leinab hiljutist kaotust, on lootust, et tal õnnestub veeta oma sünnipäeval aega pojapoja, prints Harry'ga, kes prints Philipi matusteks üle pika aja Suurbritanniasse lendas. Kuna Harry soetas Mirrori andmetel pileti, millel pole kindlat tagasilennu kuupäeva, on tõenäoline, et ta ei naase Los Angelesse enne vanaema sünnipäeva.