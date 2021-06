Populaarse USA tõsielusarja “Poiss­mees” Vene versiooni “Холостяка” pääsemine tuli talle endalegi üllatusena. Saates käib võitlus tuntud räppari ja meele­lahutaja Timati südame nimel ja kuigi Alisa nendib, et päris armastust otsima ta saatesse ei läinud, siis südant ravima küll. “Üsna vulgaarne oleks öelda, et lähen tõsielusarja armastust otsima… Nii see ju ei käi.