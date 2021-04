Eesti moemaailma suurtegijad kiidavad heaks: just need on ERKI Moeshow 2021 finalistid

Žüriiliikme Laivi Suurväli sõnul on konkursi üldine tase kõrge ja esitatud tööd kvaliteetselt vormistatud ning lisab, et näha on eksperimentaalset lähenemist materjalidele ja vormidele. “Eriti köitvad on kollektsioonid, mis väljendavad erinevaid vaatepunkte ajastu vaimu tõlgendamisel.Tegu oli tugeva konkurentsiga ning kõrvalejäänutel tasub kollektsioonid valmis teha ning leida alternatiivseid platvorme oma ideede edastamiseks.”