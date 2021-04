VIDEO | Kiire ja efektiivne: pea 5 miljonit inimest on proovinud seda tantsulist kõhulihaste trenni

DanceBody asutaja ja instruktor Katia Pryce näitab videos ette tantsulised harjutused, millega treenida oma kerelihased paremasse vormi. "Tantsimise juures on hea see, et õpid oma kere iga liigutuse juures kasutama, isegi seistes. Võid teha toenglamangut või tavalisi kõhulihaste harjutusi kuni oled näost sinine, aga tugeva kere treenimiseks on vaja palju rohkemat," selgitab Pryce portaalis Well+Good. "Tantsijad õpivad, kuidas kasutada liikumise ajal kogu oma keha ja kaasavad ka need lihased, mille teised trennid vahel unustavad."