Eestis on vähe neid, kelle D-vitamiini tase on normis. D-vitamiin annab energiat, aitab reguleerida immuunsüsteemi talitlust, aitab hoida normaalset vererõhku, võimaldab organismil omastada kaltsiumi, mis on vajalik tervete luude, hammaste ja naha toeks jpm.

Dr Meeli Glükmanni sõnul on kevadel vähemalt 75% testinutest D-vitamiini tase allpool soovituslikku väärtust (> 75nmol/l) ning sageli esineb selle vitamiini puudust just neil, kes ...