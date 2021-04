VIDEO | Veebipoest endale sobiva jumestuskreemi soetamine on keeruline? 5 nippi, mis aitavad õige valiku teha

Jumestuskreem on üks kõige keerulisemaid ilutooteid, mida veebipoest osta. Mitte ainult seetõttu, et veebis on saadaval nii suur valik tooteid, vaid tuleb arvestada ka paljude teiste teguritega, näiteks sellega, milline on sinu nahatüüp või naha alatoon. Vaata videost nippe, kuidas leida endale see õige.