Kas proovida tampoonide ja sidemete asemel kuupüksikuid? On mõned asjad, millega tasub arvestada

Enne püksikute tellimist mõtle hoolikalt oma kolmele viimasele menstruatsioonile – kui vererohke on olnud üks või teine päev? Niiviisi saad paremini aimu, kui palju ja milliseid paare sul vaja läheb. Võimalik, et väikese imavusega püksikud ei sobigi.

Arvesta, et ööpüksikud, mis on teistest paksemad, ka kuivavad kauem. On üsna tõenäoline, et hommikul kuivama riputatud ööpüksikud ei ole sama päeva õhtuks veel piisavalt kuivad. Seega peaks neid olema mitu paari.