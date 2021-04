"Tema armastusel pole agasid." Ehtekunstnik Tanel Veenre avaldas, mis muudab suhte Aldo Järvsooga niivõrd tulevaks

Meid ühendavad ka unistused. Oleme endiselt nagu EKA esmakursuslased, kes mõtlevad, kuidas oma loominguga maailma raputada. Aldo on ikka olnud jõuliselt kontrastse maailmapildiga, kuid tundub, et ea edenedes on sinna hakanud tekkima ka pooltoone. Ilus on näha kõrvalt oma armsa inimese kasvamist ja muutumist, mis tekitab tunde, et kõik on veel võimalik. Kahe üle neljakümneaastase kohta on see päris hea tulemus!