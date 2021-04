Viis hambakliinikut, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse

Implantoloogia

Hambaimplantaadid on kõige kaasaegsem, esteetilisem ja turvalisem viis asendada puuduvaid hambaid.

Implantaati on soovitatav eelistada oma hamba lõhkumisele, et teha sildproteesi. Inimeste elatustase ja palgad on aastatega tõusnud ning implantaadid ei ole ammu enam mingi luksustoode.

Pirita Hambaravi on Megagen R2Gate’i ametlik implantaadi paigalduse kliinik.

CAD/CAM-tehnoloogias modelleeritakse hambast tehtud 3D-pildi abil arvutis kroon, laminaat või panus. Pärast seda valmib töö spetsiaalses freesmasinas. Tänu CAD/CAM-tehnoloogiale on võimalik paigaldada esteetiline, vastupidav ja täpne kroon ainult ühe visiidiga hambaarsti juurde.