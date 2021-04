Kui nägin eilset “Kust sa, lilleke, siia said?” klippi , arvasin esialgu, et küllap see on kokkulõigatud video, mis mõne inimese arvates naljakas. Sain siiski kiirelt aru, et ei, see on päriselt esitatud küsimus Eesti riigikogus. Ja see on naljast kaugel — piinlik on.