KLÕPS | Lizzo postitas endast sotsiaalmeediasse töötlemata alastifoto, soovides purustada levinud ilustandardeid

Muuseas rääkis Lizzo möödunud aasta juunikuus TikToki videos, et vaatamata eelarvamustele teeb ta palju trenni, näiteks hüppab hüppenööriga, sõidab rattaga ja tõstab raskusi. “Niisiis olen ma viimased viis aastat järjepidevalt trenni teinud ja see võib teid küll üllatada, aga ma ei tee trenni selleks, et saada ideaalset kehatüüpi. Ma teen trenni, et säilitada oma ideaalset keha,” sõnas ta. “Teate, mis see ideaalne kehatüüp on? Pole sinu asi. Sest mina olen ilus, ma olen tugev, ma teen oma tööd ja püsin sellel töökohal.”