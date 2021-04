"Sõbranna ei ole nõus minuga kokku saama ilma oma kahe lapseta." Emadus muudab naise elu

“Mu parim sõbranna ei ole nõus minuga kokku saama ilma oma kahe lapseta,” ütleb Renate (27). “Ta rõhutab, et need on nüüd osa temast ja nad on kolmekesi komplekt. Ja siis, kui me kohvikusse läheme — sest kodu on neil ju liiga sassis tema sõnul ja tahaks nelja seina vahelt välja ka –, jookseb üks laps kiljudes ringi ja sikutab nagist võõraid mantleid alla ning teine torkab end kahvliga silma ja kukub pillima. Sellest ajast, kui sõbranna esimese lapse sai, ei ole meil ühtegi normaalset vestlust olnud!” Kolme lapse ema Anni (36) näeb asja hoopis teisiti: “Mu lapsed on ju mu uued parimad sõbrad! Kui ma tahan oma vana mina ja sõpru enda uue maailmaga kokku viia, ei ole muud lahendust. Ma ju soovin, et lapsed tunneksid mu parimaid sõpru, sest nad on osa mu perest.”