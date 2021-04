Kirsti Timmer sõbranna surma järel koroonaeitajatele: hoidke nüüd oma suud nii kinni, kui üldse võimalik

"Täna kirjutas üks Eesti naistrummar väga ilusasti, et need kolleegid, kes siin räägivad, et COVIDit ei ole olemas ja maski ei pea kandma, olge nüüd vait," ütles Timmer. "Vot nendele tahaks öelda küll, et hoidke teie nüüd oma suud nii kinni, kui üldse olla saab, sest ma arvan, et kui seda haigust ei oleks olnud, siis ma täna seda intervjuud siin andma ei peaks."