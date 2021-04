Teeme selgeks: kuidas miljardäridest ettevõtjad ja tegevjuhid mõtlevad välja oma kõige paremad ideed?

Oma värskes bestselleriks osutunud raamatus ”Big Little Breakthroughs: How Small, Everyday Innovations Drive Oversized Results” annab tehnoloogiaettevõtja Josh Linkner soovitusi, kuidas mõelda välja ideid, mis aitavad edu saavutada. Näiteks selle asemel, et võtta eesmärgiks 10 miljardi dollari vääriline IPO või Nobeli auhind, keskenduvad Linkneri sõnul edukad innovaatorid hoopis pisikestele võitudele ehk n-ö väikestele loomingulistele sammudele, mis aitavad aja jooksul suuri võite koguda.