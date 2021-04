Nii mõnegi tervisemure leevendamiseks on võimalik leida abi kõige lihtsamast kohast

Paleotoitumine kaotas peavalud

Oksana (33) on alates teismeeast kannatanud tugevate migreenihoogude all, samuti oli ta hädas seedimisega ning tundis end pidevalt väsinuna. “Lapse sündides sain aru, et ma ei vastuta enam üksnes iseenda eest. Kui ema on pidevalt väsinud või päevade kaupa peavalu tõttu rivist väljas, jääb laps tähelepanust ilma. Ühel päeval läksin ja ostsin paleotoidu raamatu, sest just selle menüü abil oli parema enesetunde saavutanud mu vend. Ta on olnud veendunud paleotoituja juba viimased kaks aastat,” räägib Oksana.