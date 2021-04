Jõusaalile ja hantlitele napib kodus ruumi? Nutikad alternatiivid aitavad kiiremini suvevormi saada

Algajad trennitegijad arvavad sageli, et selleks, et treening oleks päriselt tõhus, peab kindlasti võtma appi võimalikult suured raskused, et juba esimesest hetkest peale tunda, et iga trennis veedetud minut ja iga tehtud jõupingutus oleks ikka asja eest. Alles järgmine päev, kui enam voodist püsti ega trepist käidud ei saa, mõeldakse, ehk võinuks alustada natuke rahulikumas tempos. Tõsi, mõne jaoks on treeningvahendite ostmisega umbes sama nagu uute spordiriiete hankimisega — need annavad lihtsalt lisamotivatsiooni. On aga ka kogenud trennihunte, kelle jaoks on hantlite, kangide ja teiste raskuste-treeningvahendite olemasolu eluliselt oluline juba lihtsalt seepärast, et saavutatud vormi hoida.

Uurisimegi rühma- ja personaaltreenerilt Katrena Tennolt, millised võimalused on kodus trenni tegemiseks, millest treeningkava kokkupanemisel lähtuda, kui suur on omal käel treenides vigastuste oht ja millised kodus leiduvaid vahendeid saab lisaraskusena ära kasutada.