Poodi ei saa ja ideid napib? Neli emadepäeva kingitust, mille üle rõõmustab iga ema

Kollageeni tootmine väheneb meie organismis alates 25. eluaastast. Selle tulemusena muutub nahastruktuur kuivemaks, tekivad peenikesed kortsud, juuksed lähevad hapramaks, liigesed hakkavad naksuma ja küüned kergemini murduma. Selleks et kõik emad tunneksid end aasta läbi ilusa ja tervena, on Boost Yourself loonud ilukollageenisarja „You Are Beautiful“. Sari annab võimaluse taastada tuhmunud naha ilu, juuste ja küünte elujõu ning seisab ajatu ilu eest.

Boost Yourself pöörab rõhku tooraine puhtale päritolule. Eestimaa oma supertoitude – metsmustikate, arooniate, astelpajude, jõhvikate, kibuvitsamarjade ja õietolmu – kõrval jõuavad segudesse ka mahedalt kasvatatud saadused alates Peruu mägedest ja troopilisest Aafrikast kuni Uus-Meremaa põldudeni. Lõplikud tooted valmivad Kuressaare südames, 250-aastase ajalooga mõisnikumajas.

Iga maitsekooslus sellest sarjast on oma funktisonaalsuses läbimõeldud – nii on Boost Yourself kokku pannud näiteks kakao, mis on mineraalide allikas ja hea tuju tekitaja, aga lisanud ka vaarikat, mis rikastab segu C-vitamiiniga, mis on oluline koostisosa, et kollageen saaks moodustuda. Soovitame kõiki maitseid katsetada!

Tervemad juuksed

Juuste väljalangemine on teema, millega puutuvad mingil eluetapil kokku pea kõik naised. Viviscal on Anne & Stiili auhinnaga pärjatud juuksekasvu soodustav sari, mis sisaldab eksklusiivset merelist päritolu valgukompleksi Amino Mar C, mille toimet juuste kasvule on tõestatud lausa üheksas erinevas kliinilises uuringus.

Viviscal on mõeldud naistele, kes unistavad tihedatest ja pikkadest juustest. Küll aga on ta eriti suureks abiks emadele, kellel on suurenenud juuste väljalangemine – kas siis tingituna rasedusest, hormonaalsetest muutustest või east. Kliendid väidavad, et juuksehooldussarja kasutades on juuksed täidlasemad ja paksemad juba nädala möödudes.