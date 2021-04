ÜLEVAADE | Kui raha pole jalaga segada, leiab ägedat kraami ka väga soodsalt. Kust ja kuidas?

Mis mu riidekapis on pärit taas­kasutusest?

Lihtsam on öelda, mis ei ole.

Mõned Embassy of Fashioni võrratud hõllanduslikud õhtukleidid.

Sinine “vihmatelk”, mis pälvib alati tähelepanu tänu selle looja Tiina Tiituse trüki­tähtedes perekonnanimele seljal; mind on peetud nii sportlaseks kui ka mupo kontrolöriks.

Kalamaja Printsessi seelik, nii kahar, et seda kandes tekiks sotsiaalne distantseerumine iseenesest.

Marit Ilisoni musta südamega T-särk.

Teisisõnu, Eesti mood.

Tutikad on ka mustad skinny’d, sest need peavad olema mustad ja skinny’d. Mõned üle aastate kestnud asjad lemmik­poest S’Nob. Fotografiska nokkmüts.

Hindan rõiva isik­likku puudutust, mõis­tan õrna paberisse mähi­tud uhiuue eseme võlu.

Ja siiski, lõviosa minu riietest pärineb taaskasutusest.

Avasta ostukohad

“Kus poes sa käid?” on mõnikord küsitud. Enamik mu esemeid on pärit Tallinna Humana ja Humana Vintage’i kauplustest, satun ka Uus­kasutus­keskusesse, Balti jaama angaari, US Todaysse ja Stiilisahvrisse. Jääb üle vaid imestada, kui leiad Acne ohtrate lukkudega jaki või kleidi, mille täpseim määratlus oleks “litterkittel”. Kuidas siis keegi pole neid tahtnud?

