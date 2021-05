Suvise näohoolduse ABC: kas nahk vajab üldse lisaniisutust, kui otsaesine juba niigi läigib?

• Vaheta nahahooldustooted kergema koostisega toodete vastu. Sa ju ei kanna suvel palitut? Miks peaks siis nahk seda tegema? Mida soojemaks lähevad ilmad, seda kergemaks võiks muutuda ka kreemide ja näopuhastusvahendite koostis.

• Ära unusta nahka niisutada! Läikiv otsaesine ei ole veel märk niisutatud nahast. Seega vaatamata sellele, et kuumal suveilmal paistab nahk niigi niiske ja rasvane, ei tohiks siiski niisutamist nahahooldusrutiinist välja jätta.

• Pööra eraldi tähelepanu silmaümbrusele. Kui valid näole niisutavat päevakreemi ja toonikut, pea meeles, et silmaümbruse nahk on ülejäänud näoga võrreldes palju õhem, õrnem ja tundlikum. Tihtipeale on see ka esimene piirkond, kus kortsukesed endast tasahilju märku annavad. Kasuta seega näokreemi kõrval eraldi silmaümbruskreemi, mis aitab hoida silmaümbruse naha niisutatuna ja takistab kortsude teket.

• Alusta SPF-i kasutamist nüüd ja kohe. SPF ei ole oluline ainult suvel, vaid aasta ringi. Jah, isegi talvel! Kes pole veel jõudnud seda oma näohooldusse lisada, siis nüüd oleks viimane aeg seda teha. Ära jää ootama, kuni kraadiklaasil mitukümmend soojapügalat – selleks ajaks võib suurem kahju sageli juba tehtud olla. Näokreemi SPF peaks olema vähemalt 30. Samuti tuleb meeles pidada kreemikihti mõne tunni pärast uuendada. Seega kui on pikem päev, hoia päikesekaitsekreemi kotis, et saaksid seda vajadusel igal ajal uuesti peale kanda.

• Ära unusta kaitsta ja niisutada ka oma huuli. Huuled on üks keha tundlikumaid piirkondi – kuna neil puuduvad higinäärmed, mis vastutavad naha niisutamise eest, kuivavad huuled väga kiiresti ja on kergesti haavatavad. Eriti tundlikud on huuled just päikese suhtes. Vast on igaüks omal nahal tundnud seda kipitavat-kõrvetavat tunnet, kui huuled on kogemata liiga palju päikest saanud. Paraku kui päikesekaitsekreemiga püüame suvel siiski kuigi palju hoolikad olla, siis huuled kipume sageli saatuse hooleks jätma. Nii nagu päikesekaitsekreemi, tuleks huulepalsamit kasutada mitte ainult suvel, vaid samamoodi aasta läbi.