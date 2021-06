Soontes voolamas elekter

“Ametlikult” on Reet hoopis flöödimängija. Elukutse tuli tal valida ajal, mil endine riigikord ja elamise süsteem oli lagunemas, uus aga alles teel. “Minu ema oli terve elu lasteaiakasvataja. Isa tahtis nooruses kirikuõpetajaks saada, kuid nõukogude võim nullis selle soovi. Flööti õppisin muusikakoolis. Mul oli hästi kihvt õpetaja ja mängisin üle-eestilises puhkpilliorkestris. Leidsingi, et muusikaga saan alati hakkama, olenemata, mis maailmas toimub. Isegi kui on väga keeruline, võin minna tänavanurgale ja leiva lauale tuua.”

Olgugi et varem polnud mood Reeda radarile lennanud, mõjus ootamatu kompliment isutavalt: “Aeg-ajalt on elus nii, et keegi teine märkab sinu juures mingit omadust, mida ise pole osanud teadvustada või väärtustada. Samamoodi olen märganud, et vahel on asjad elus kätte­saamatud, sest me isegi ei oska neist unistada. Niipea kui õpid oma soove välja ütlema, õpid ka nende poole püüdlema.”

Moe edevalt kütkestavasse maailma jõudis Reet Dubais elades. “Üks mu esimestest kohalikest sõbrannadest, kellega laste kaudu tuttavaks sain, ütles kord, et küll sa näed stiilne välja. Mina ei saanud alguses aru: mis mõttes – mul on hommikuti viis minutit, et end sättida! Tollal polnud mul ka erilist garde­roobi – olin just kaotanud 10 kilo­grammi, kuna jälgisin lapse allergia tõttu toitumist ja olin taastumas kolimis­eelsest pingest.”

Esitan meie kohtumise lõpuminutil Reedale terve intervjuu kõige keerulisema küsimuse: kui õhtul pärast hambapesu peeglisse vaatad, siis kes sind sealt vastu silmitseb? Kõlav naer, millele järgneb paarkümmend sekundit vaikust. “Ma ei igatse praegusel eluetapil, et pean ise looma. Minu tugevus on olla toetaja – julgustan teisi naisi rakendama oma potentsiaali,” sõnab ta. “Mul ei ole vaja olla kunstnik, disainer, autor... tunnen heameelt, kui saan aidata inimesi, kellel on need võimed olemas. Ja ma olen ema! Eelkõige olen ma ema ja... ehk ka moe- ja disainisaadik.”

Kuid ühel hetkel väsitab kõik, isegi armastuse linn. “Sa võid olla oma ala tohutu asjatundja, aga kui Eiffeli torn on kinni ja ööd-päevad sajab vihma, siis pole midagi teha. Selles töös oli meeletult ettemääramatust. Väsisin ära ja otsustasin, et karjääris tuleb teha muudatus. Olin ka äsja emaks saanud.” Koduse ema rolli Reet aga pikalt ei viljelenud, kuna ihkas tagasi tegudele, inimeste sekka. “Olime hiljuti Tartust Tallinnasse kolinud ja mul polnud ühtegi tuttavat, isegi mitte oma juuksurit!” Igaüks, kel lühike soeng olnud, teab, kui oluline viimane on.

Peagi sai Reedast endast koolitusjuht ja üsna varsti kasvas ettevõttest välja reisi­firma, mis viis huvilisi seni nii kaugena tundunud Pariisi. “Reisisime bussiga. Kujuta nüüd ette: iga kord 40 võõrast inimest. Esimestel aastatel veetsime kõik sõiduööd bussis. Niimoodi reisisin kokku viis-kuus aastat. Nüüdseks on isu bussisõidust küll täis!” naerab Reet, kelle ülesandeks oli hoida reisisellide tuju üleval – veen­duda, et kõik on kenasti bussis, aidata, kui kellelgi kadus pass ära, põhjendada, miks tugeva­lõhnalisi juuste ei tohi bussi võtta... “See töö oli 24/7 asjade lahendamine. Kuna aga reisilt ei jää eelkõige meelde kuulus monument, vaid emotsioon, siis tähendas see pidevat valvsust, tegutsemist. Pärast seda ei karda ma enam midagi!”

Peagi võttiski elu uue suuna ja Reet alustas tööd oma kursuse juhendaja Marina Laikjõe asutatud Tartu daami­­de koolis. “Minu esimene amet oli uksehoidja,” naerab ta. “Tollal polnud täna­päevaseid moe- ja elustiili­ajakirju, ent nälg teadmiste järele oli. Igal laupäeval toimu­sid Tartu prouadele loengud, kus siis mina neid uksel tervitasin ja hiljem kenasti teele saatsin.” Olulisim mõte, mille noor uksehoidja ellu kaasa võttis, on, et kõige tähtsam pole piinlik etiketi järgimine, vaid see, mis tunde sa teises inimeses tekitad – ole alati lugupidav.

Perfektsionism pole perfektne

Esimese ajalehekuulutuse peale kandideeris Reet SEB panka koolitusjuhiks. “Sellele ameti­kohale ma ei saanud, sest mul on jube kähisev hääl,” naerab ta. Küll aga kutsuti ta turundus­osakonda tööle – äsja asutatud elukindlustusele keskenduvasse SEB tütar­firmasse. Peagi sai Reedast müügijuht. “Kuna müük on 99% suhtlus, siis teata­sin kohe, et Tallinnas istumine ei aita tulemustele kaasa. Nõnda ma siis sõitsingi – kord Võrru, siis Narva –, seisin koos säästu­nõustajaga leti taga ja kuulasin, millised on inimeste mured.”

Vähem kui maksimumi, tulevärki ja tippe Reet iseendalt ei oota.

Reeta ennast kuulates näib, et tema lemmik­sõna on tohutu – intervjuulindilt avastan selle 15 korral. Üsna märgiline, sest vähem kui maksimumi, tulevärki ja tippe Reet iseendalt ei oota. “Jah, standardid on nii kõrged, et vahel lausa piinab. Tihti taban end mõttelt, et see, mis ma teinud olen, pole ju mingi vau – tahaks, et suudaks ikka ja jälle leiutada mingi tohutult kihvti asja. Mõistan, et tegelikult ju nõnda ei saa. Seda lootma jäädes pole sa kunagi rahul. Selle asemel et oodata “pare­mat” ideed, tuleb tegutseda ja sellest õppida.”

Läbikukkumist ta ei karda. “Inimeses on nii palju sisemist jõudu, et ükskõik mis olukord ka poleks, sa saad hakkama. Kui ma midagi üldse kardan, siis seda, kuidas mu lastel tulevikus läheb... Kas see maailm, kus praegu elame, on ikka hea paik? Ja seda kardan ka, et äkki jääb aega väheks. Et ei jõua kõike teha, näha, õppida. Aga loodan, et mul on head geenid ja ka mina mõtlen 86aastaselt – nagu mu isa –, et elu on ikka nii põnev! Meil on kodus tohutu raamatukogu ja isal võimas teadmistejanu. Koroonaajal oli tema jaoks kõige raskem, et ta ei saanud mälumängule minna,” naerab Reet.