Eestit on tabanud lokibuum! Selle taga üks naine ja maailmakuulus meetod, mida harrastavad tuhanded eestlannad

Julia Gavrilova (31), kes on ilumaailmas tuntud Lokitari nime all, jagab oma Instagrami kontol ja Eesti lokitaritele mõeldud Facebooki grupis teadmisi, millest mitmed naised on aastaid unistanud. Tema enda teekond enesekindlama mina-pildini ja lokkidega leppimiseni võttis aga pikalt aega ning ilmselt on see midagi, millega nii mõnigi lokkis juustega naine samastuda suudab.

Julia teekond õnnelikuks lokitariks

Lapsepõlves olid Julia juuksed “normaalsed” ja enam-vähem sirged nagu kõigil teistel temavanustel, kuid puberteedieas läbis tema keha eale kohased muudatused ning sellega koos läksid ka tema juuksed aina enam ja enam lokki. Juuksuri tütrena ei oleks tohtinud see probleem olla, aga paraku ei olnud tollal ega ole ka täna Eestis just palju juuksureid, kes oskaksid lokkis juuste eest õigesti hoolitseda ja seda ei osanud ka Julia ema. “Minu varasem kogemus lokkis juustega on olnud selline, et ainuke võimalus normaalne välja näha, on neid sirgendades. Ka minu ema, kes on juuksur ja kel on endal lokkis juuksed, sirgendas neid,” räägib ta.