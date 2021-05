Mindset coach annab nõu, kas visata lahkumisavaldus ise lauale või oodata ära koondamisteade

Mindset coach Karmo Kivi soovitab mõelda hetke oma elule. Parem töökoht, unistuste auto ost, elukohavahetus, reisile minek? Selle asemel, et teha otsus seda endale võimaldada, jäädakse oma tuttavasse mugavustsooni. Kui aga jätta hirmu või arvamuste tõttu, et ma ei saa sellega hakkama või see pole võimalik, otsus tegemata, jäetakse end ilma ka kasvuvõimalusest, võimalikust nauditavast suhtest ja paremast elust.

Elu hakkab meid üllatama, kui julgeme teha otsuseid

Kõik meie ümber on pidevas muutumises — ka meie elus toimuvad paratamatult muutused. Kuidas sa end muutuste keskel tunned? Kas sooviksid kinni hoida olnust, tundub stabiilsem, kuigi see ehk polegi see, mida päriselt soovid? Või teadvustad, et maailm meie ümber on pidevas muutusest ja arenguks on meil vaja hakata end tundma mugavalt ka väljaspool enda mugavustsooni. Küsimus on selles, kuidas need muutused meie ellu tulevad. Kes teeb otsuseid? Kas see oled sina ise — tead, mida soovid ja julged teha otsuseid, kui see on vajalik või tehakse otsuseid sinu eest?