EKSPERIMENT | Mis juhtub, kui vahetada kuuks ajaks kogu tavakosmeetika ökokauba vastu välja?

Üks, mis välimust mõjutab, on see, mida sööd. Teine teema on, mida endale peale määrid. Toidu puhul on mul omal nahal katsetatud kinnitus olemas: sööd tervislikku toitu — näed hea välja. See sai selgeks kunagise 30päevase toortoidueksperimendi ajal. Karv läikis ja nahk säras.

Seekordses eksperimendis jääb minu menüü tra­ditsiooniliselt ebakorrapäraseks, küll aga püüan oma ilutoodete valikust kuuks ajaks kaotada ülearuse keemia. Ehk siis kuu aega ökoilu, siit ma tulen!

Kurgiviilud või BB-kreem?

Eksperiment algab teatud segadusega mitmel rindel. Esiteks, kui öko on öko? Kõige ökom ilmselt oleks põhimõte, et mida saab süüa, kõlbab ka peale määrida. Sellega on lihtne. Võtan otsekohe plaani šampoonita peapesu, mida olen juba ammu proo­ vida tahtnud. Täpsemalt kavatsen kasutada kolme moodust: munapesu, soodapesu, meepesu. Üsnagi söödav, eks? Kehakreemina võtan kasutusele kookos­ õli ja näovee asemel kurgiviilud. Kui aus olla, siis ega ma täpselt ei tea, milleks näovett muidu tarvis on, aga kurk silmade peal on ju kõikide iluprotseduuride ema. Vähemasti piltide peal.