KUULA | Šokeerivad koostisosad, mida su punane huulepulk ja teised iluvahendid tõenäoliselt sisaldada võivad

Viimase osas aitavad kaasa erinevad tootemärgised. Aga mida need õieti tähendavad ja milliseid silte tasuks ilutoote pakendilt otsida? Paraku selgub, et märgistuse tõepärasust ei kontrolli tihti keegi…

TÄHENDUS. Iga kaubamärk võib oma etiketile lisada termineid, mis aitavad nende toodet paremini turustada. “Ei sisalda loomseid koostisosasid” on sagedasti leitav märgistus, mis tähendab, et see toode ei sisalda ühtegi loomset koostisosa ega derivaate.

PROBLEEMID. Selle termini kasutamist ei kontrolli ükski standard ega organisatsioon ning toodet või selle koostisosasid võib siiski olla loomade peal katsetatud. Tähele tuleks panna ka seda, et ettevõtete jaoks võib “loomne koostisosa” tähendada erinevaid asju – mõnikord näiteks ei peeta koostisosi nagu mesi, mesilasvaha, lanoliini ja vadak loomseteks, kuna need ei hõlma looma tapmist (need koostisosad on vegetaarsed, aga mitte vegan).