Juba ligi 40 000 kasutajat Eestis! Koduse kupumassaažiga vähendad vaid kuu ajaga venitusarme, tselluliiti ja ümbermõõtu 2–5 cm

Kuigi kupud olid üsna populaarsed juba varem, siis viimasel aastal on nende kasutajate hulk tunduvalt kasvanud. Eestis kasutab koduseks kehahoolduseks mõeldud kuppe juba ligi 40 000 naist. Kui ühelt poolt on põhjus positiivses suust suhu reklaamis, siis teisalt, tõepoolest, inimestel on rohkem aega kodus toimetamiseks.

Kupumassaaži puhul on tegemist massaažiliigiga, mille tegemisel kasutatakse tänapäeval käepäraseid kokkupigistatavaid silikoonist massaažikuppe. „Paljud naised, kes teevad küll palju trenni, ei saa siiski tihti tselluliidist päris lahti. Siinkohal tulevadki appi kupud. Tselluliidi vähendamise mõttes on kupumassaaž üks kõige tõhusamaid massaaže, sest kupp imeb endasse vaakumi näol palju nahka, lihaseid ja kudesid, tänu millele saab hõlpsasti kiirendada lümfi- ja vereringet ning ainevahetust. Mõnes mõttes võib seda pisut võrrelda ka LPG-massaažiga, kus samuti tekitatakse vaakum, et probleemseid piirkondi kehal töödelda. Kupud on aga suurepärased abilised just koduses kehahoolduses ja kõigile kättesaadavad,“ selgitab www.kupud.ee esindaja Mariliis Mürgimäe.

Klientide absoluutseks lemmikuks on kehakupp. „Peaaegu 90 protsendil naistest esineb tselluliit. Paljudel on aga probleemiks hoopis venitusarmid, teised soovivad vähendada ümbermõõtu reiel, kõhul või puusadel. Kehakupuga saab kõiki neid muresid vähendada. Juba 2–4 nädala pärast on näha suurepäraseid tulemusi! Kindlasti ei tohi aga unustada vee joomist pärast protseduuri. Väga hästi aitab kupp ka seljavalude ja õlavöötme valude korral. Masseerides kupuga turjapiirkonda ja selga, leevendab see hõlpsasti pingeid õlavõõtmes ja seljas näiteks istuvast või pidevalt arvuti taga olevast tööst.