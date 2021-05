ÜHEKSA suurepärast moodust, kuidas teistele inimestele rohkem meeldida

Seda ei ole lihtne teha keskkonnas, kus sina olukorda ei kontrolli, aga võid alati omalt poolt pakkuda, et läheksite ja ostaksite näiteks teed või kohvi.

On tehtud uuring, kus osales inimene, kellele teised pidid andma hinnanguid ja osalejatele anti kätte kas jäävesi või kohv. Need, kes hoidsid käes kohvi, hindasid oma vastas olevat inimest soojemaks ja toredamaks suhtlejaks kui need, kellel oli käes jäävesi.

Proovi rääkida kõrgema hääletooniga

Jah, see küll eeldab rääkimist, aga kui pead kellelegi muljet avaldama, siis vaikuses on seda raske teha. Kui juba räägite, jälgi oma hääletooni. On selgunud, et inimesed, kes kasutavad rääkides kõrgemat hääletooni, tunduvad teistele meeldivamad. Kindlasti ära aja seda segamini kriiskava hääletooniga.

Riietu stiilselt

Kui sa pead kellelegi endast hea mulje jätma, tasub mõelda, mida selga paned. Proovi mõelda kastist välja, alati ei ole kõige turvalisem valik kõige stiilsem.

Välimus ei ole kõige olulisem, aga inimestele jääb siiski esmamulje meelde.

Proovi näha välja enesekindel ja energiline

Kui tundud teise inimese jaoks väsinud ja passiivne ning kui tegu on esmakohtumisega, on asi üpris halb. Näiteks, kui tegu on töövestlusega ja sa mõjud igava ning väsinuna, siis tõenäoliselt ei ole sa värbaja esimene valik, isegi siis, kui sul on ette näidata oluline paber. Tänapäeva maailmas loevad isiksuseomadused ja suhtlemisoskus väga palju.

Jäljenda inimest, kellega koos oled

Seda tegevust nimetatakse peegeldamiseks, ehk kui tunned end temaga olles juba veidike mugavamalt, proovi vaikselt jäljendada tema kehakeelt või mõningaid sõnu, mida talle meeldib kasutada. Ära tee seda liigselt, muidu on ka imelik, aga mõnel ajahetkel võid teda sellega positiivselt üllatada.

Veeda aega nende inimeste läheduses, keda proovid enda poole võita