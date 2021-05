Nüüd, pärast teist pikemat kodusoleku perioodi oleks paslik tundlikele suhteteemadele otsa vaadata ja ma ei pea siin silmas vaid suhteid kodus­tega, vaid ka sõprade, sugulaste ja kolleegidega. Kõigiga, kellega suhtlemine on toimunud peamiselt ekraanide kaudu. Ilma paljude inimlike nüans­sideta… Kuidas on läinud? Kellega on lähedus kasvanud, kellega kahanenud?