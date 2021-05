Kui unistad veelgi intensiivsematest orgasmidest, mis raputavad läbi kogu su keha, kiika siia

Tulemus? Grace’i sõnul on see “intensiivne kogu keha raputav kogemus.”

Kuigi orgasmid on sama unikaalsed nagu inimesed, siis räägitakse, et vaginaalsed orgasmid on sageli sügavamad kui kliitori stimuleerimise kaudu saadud orgasmid, mis võbelevad rohkem nahapinnal, kõditades nahka. Seega, kui need kaks ühendada, on kogemus veelgi võimsam ja sügavam, seeläbi fantastilisem.