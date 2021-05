Juuste ja peanaha kompuuterdiagnostika pakub lahendust juuste väljalangemisele ja muudele peanaha probleemidele

Kujutlege, et kodu koristades leiate oma juukseid mitte ainult juukseharjal, vaid kõikjal oma kodus – nii padjal kui ka vannitoa põrandal – ning neid on palju rohkem, kui on normaalne, mis on 50–150 juust ööpäevas. Nüüd on saabunud hetk, kui on õige aeg otsida abi oma peanaha probleemide lahendamiseks.