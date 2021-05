Tipprattur ja õpetaja Eike Sild-Neeme: Chaga Healthi toodetega taastuvad jõuvarud kiiremini

Mulle on COVID-19 epideemia andnud võimaluse just rohkemateks treeninguteks, kuna töö on suures osas toimunud distantsilt. Olen aasta jooksul saanud käia ka kolmes välislaagris. Murekohana ei too ma välja mitte võistluspausi, vaid pigem teadmatust selles osas, millal täpselt võistlemisega alustada saab. Nii on oma ressursse ja plaane üsna raske ajastada.

Mida tähendab sportlase jaoks teadlik suhtumine tervisesse?

Oluline on arusaam, et tervist on raske tagasi saada, kui sellega juba tõsisemaid probleeme on. Samuti jõuab vaimne läbipõlemine kiiresti ka füüsilise terviseni. Need kaks on lahutamatult seotud. Kõik, mis häirib ja tekitab pingeid tavaelus, hakkab kiirelt ka füüsilist vormi ja heaolu puudutama.