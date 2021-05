KUULA SAADET | Elustiil #46: elektritõukerattad on tulnud selleks, et jääda!

Kohe tekib küsimus, milline elektriline tõukeratas endale või oma lapsele ikkagi valida. Kaur ütleb, et siin tuleb mängu see, milleks ratast kasutatakse. „Kui soov on lihtsalt koos sõpradega ringi sõita, lõbutseda, niisama aega veeta, siis tuleks osta ratas, millel on võimekus pikalt vastu pidada ja millega on mugav sõita. Pole ebatavaline, et sellistel kogunemistel, kus sõpradega koos linnas või ka maastikul ringi sõidetakse, vuristatakse päeva jooksul maha kuni 100 kilomeetrit. Selleks peab olema valmis nii tõukeratas, selle aku kui ka sõitja oma varustusega,” räägib Kaur ja soovitab siinkohal abi saamiseks vaadata tõukerattabrändi Inokim poole.

Teistsugune tõukeratas tuleb valida aga siis, kui see on vaid vahend, millega end punktide vahel liigutada. Näiteks kui tõukerattaga sõidetakse trammilt või bussist koju või kooli, aetakse kesklinna piires tööasju ja nii edasi. Sellisel juhul tuleb Kauri sõnul mängu tõukeratta kaal ja suurus, sest seda on vaja pidevalt kaasas kanda. „Ideaalselt sobib selliseks kasutuseks näiteks Velt Smart Scooter. Meil on valikus kolm erinevat mudelit, mis erinevad selles osas, mis on nende läbitav distants,” lisab Kaur.

Tõukeratta valikut mõjutavad aga ka ilm ja kliima: kui on ikka laussadu ja jää, siis jääb tõukeratas koju. Samas on võimalik ka neile sõiduvahenditele osta naelrehvid ja endale lisavarustus, mis lubab tõukerattaga sõita terve aasta. „Kindlasti ei asenda tõukeratas autot, kuid kui on soov ja huvi, on võimalik sõita kogu aasta jooksul elektrilise tõuksiga. Raskematesse tingimustesse, näiteks maastikule ja karmimasse kliimasse, sobivaid tõukerattaid leidub nii Kaabo kui Inokimi mudelivalikus,” mainib Kaur.